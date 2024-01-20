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В Иркутске возбудили уголовное дело после госпитализации школьницы с оторванными руками

В Иркутске возбудили уголовное дело после взрыва с пострадавшей школьницей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Иркутске правоохранители возбудили уголовное дело после того, как 14-летнюю школьницу доставили в больницу с тяжелыми травмами рук. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент представители ведомства занимаются расследованием. О ходе мероприятий будут докладывать главе ведомства.

Расследование находится на контроле у прокуратуры региона.

Инцидент произошел в Заларинском районе региона. По информации СМИ, девушка играла с телефоном, который в этот момент заряжался. Позже в доме произошел взрыв. Находившиеся в другой комнате родители прибежали на место и заметили дочь с оторванными кистями рук.

Приехавшие на место медики госпитализировали подростка в тяжелом состоянии. Врачи извлекли из рук школьницы несколько осколков пластика.

По предварительным данным, причина заключается в блоке зарядки. На момент инцидента устройство заряжалось.

Ранее в Саратовской области 12-летнему ребенку петардой оторвало четыре пальца на руке.

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