Строительный кран рухнул на ТЭЦ в Красноярском крае, пострадал рабочий

В Красноярском крае рабочий попал в реанимацию во время ремонта на ТЭЦ, крановщика придавило грудой металла. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 20 января на ТЭЦ-3 в Красноярском крае, во время ремонтных работ обрушился строительный кран. Тяжелые травмы получил 58-летний рабочей, мужчина госпитализирован, он находится в отделении реанимации.

По факту травмирования крановщика региональный СК проводит доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи также выяснят, соблюдались ли на объекте правила техники безопасности.

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