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Строительный кран рухнул на ТЭЦ в Красноярском крае, пострадал рабочий

В Красноярском крае рабочий пострадал при обрушении строительного крана на ТЭЦ

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«ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

В Красноярском крае рабочий попал в реанимацию во время ремонта на ТЭЦ, крановщика придавило грудой металла. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 20 января на ТЭЦ-3 в Красноярском крае, во время ремонтных работ обрушился строительный кран. Тяжелые травмы получил 58-летний рабочей, мужчина госпитализирован, он находится в отделении реанимации.

По факту травмирования крановщика региональный СК проводит доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи также выяснят, соблюдались ли на объекте правила техники безопасности.

Ранее подростку отрезало руку на омской птицефабрике.

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