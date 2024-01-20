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Стала известна судьба выброшенного из поезда в Кирове кота Твикса

Выброшенный из поезда в Кирове кот Твикс погиб

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Про Город Киров/VK

Кота Твикса, которого проводница выкинула из вагона поезда в Кирове, обнаружили мертвым. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Хозяин кота Эдгар Гайфуллин рассказал, что Твикс ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к владельцам, однако на остановке в Кирове проводница выпустила кота на улицу, так как подумала, что у кота нет владельцев. Это произошло 11 января. По словам Гайфуллина, Твикса видели на станции в Кирове, а персонал подкармливал животное.

Сообщалось, что на поиски кота вышли тысячи человек.

Владелица кота Владислава Гайфуллина заявила «Газете.Ru», что проводница, выбросившая кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург на станции Кирова, не связывалась с его хозяйкой и не пыталась объяснить свой поступок.

В РЖД проводят служебное расследование. Транспортная прокуратура Свердловской области начала проверку.

Ранее хозяева кота Сергея из Зеленоградска сообщили, что питомец нашел новую работу после «увольнения» из магазина.

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