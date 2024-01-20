Из горящего приюта для животных в Южно-Сахалинске спасли 500 собак и кошек

Восемь пожарных машин и более двух десятков огнеборцев ликвидируют пожар в приюте для животных «Кот и Пес» на Сахалине. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В Южно-Сахалинске горит приют для бездомных животных по Железнодорожной улице. По словам очевидцев, на месте возгорания слышен собачий лай, виден открытый огонь, который охватил площадь более 600 квадратных метров.

На месте работают спасатели и пожарные, несколько единиц спецтехники. По данным РЕН ТВ, из горящих помещений удалось эвакуировать около 200 собак и 300 кошек.

Ранее в МЧС раскрыли подробности крупного пожара на рынке в Челябинске.