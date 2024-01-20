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В Госдуме пообещали, что россиян не будут штрафовать за слова «продавщица» и «актриса»

Депутат Останина: использование феминитивов не свидетельствует о принадлежности к ЛГБТ*

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Нина Зотина/РИА Новости

Россиян не будут наказывать за использование феминитивов, так как сами по себе эти слова — не показатель принадлежности к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-движению. Об этом «Газете.Ru» заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так политик прокомментировала решение Верховного суда о признании экстремистским «Международного общественного движения ЛГБТ», которое накануне было опубликовано в СМИ.

«Детально с документом не знакома. Но точно знаю: использование феминитивов вне комплекса других оснований <...> не является экстремизмом и не свидетельствует о принадлежности к ЛГБТ-сообществу», — сказала Останина.

Политик отметила, что за общепринятые феминитивы в названиях профессий никаких штрафов также не последует.

«За слова «продавщица» и «актриса» никто никого штрафовать не будет», — подчеркнула она.

Накануне саратовское издание «Свободные новости» обнародовало текст решения Верховного суда России о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ». Копия документа стала частью одного из дел об административном правонарушении, которое было возбуждено против жительницы Саратовской области.

В документе со ссылкой на Минюст РФ говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) было создано в США в 60-х годах XX века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений».

«Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)», — отмечается в документе.

Ранее депутат Останина заявила, что в Госдуме не будут обсуждать идею отправлять на фронт за развод.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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