МЧС РФ предложил правительству меры по укрытию населения

МЧС России подготовило проект постановления правительства, которым предлагает приспособить для укрытия граждан близлежащие помещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

В настоящее время документ проходит согласование.

Кроме того, в МЧС РФ подчеркнули, что сейчас наиболее эффективным и безальтернативным способом защиты населения по месту жительства являются укрытия в заглубленных помещениях, расположенные вблизи от мест их проживания. В ведомстве предложили обеспечить такие помещения средствами первичного жизнеобеспечения — питьевой водой, канализацией, освещением, вентиляцией, отоплением.

15 января мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе планируется установить около 200 модульных укрытий. По его словам, эти конструкции изготавливаются из высокопрочной марки бетона и усиливаются армированием. Места их установки определены специалистами органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций вместе с МЧС.

Ранее сообщалось, что в Белгороде испытали защитные конструкции на случай обстрелов.