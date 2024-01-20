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В Китае при пожаре в школьном общежитии погибли 13 человек

Телевидение Китая: при пожаре в провинции Хэнань от огня погибли 13 человек

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Aly Song/Reuters

Как минимум 13 человек погибли в результате пожара, случившегося в школьном общежитии центральной китайской провинции Хэнань. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.

Возгорание случилось в деревне Яньшаньпу в районе города Душу 19 января около 23 часов по местному времени (18.00 мск). На тушение потребовалось 38 минут.

Специалисты начали расследование причин случившегося. Потенциально причастные лица установлены и взяты под контроль.

19 января в МЧС раскрыли подробности крупного пожара на рынке в Челябинске. Основные усилия пожарных были сосредоточены на ликвидации возгорания, защите соседних зданий и эвакуации людей из расположенного рядом торгового комплекса. На месте работали 96 спасателей и 36 единиц техники.

В тот же день после уничтожения БПЛА на нефтебазе брянских Клинцах загорелись резервуары.

Ранее в центре Новосибирска школьников эвакуировали из загоревшейся гимназии.

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