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В Подмосковье возбудили дело после аварии на горнолыжном подъемнике

Возбуждено уголовное дело из-за аварии на горнолыжном подъемнике в Яхроме

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено из-за инцидента на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме. Об этом сообщается в Telegram-канале Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета России по Московской области.

Дело возбуждено отделом СК по городу Дмитров по статье Уголовного кодекса Российской Федерации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Сведения о пострадавших уточняются», — рассказали в СК. .

До этого стало известно, что около десяти человек сорвались с высоты и пострадали в результате поломки горнолыжного подъемника на курорте Степаново в Подмосковье.

В декабре 2023 в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии на пятой очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия. Спасателям пришлось проводить операцию по эвакуации туристов. Во время остановки на канатной дороге открытого типа находились 36 человек, но в итоге никто не пострадал.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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