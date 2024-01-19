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Открытое горение ликвидировано на рынке в Челябинске

Спасатели ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Челябинске

Сотрудники МЧС России справились с открытым горением на вещевом рынке «Восточный город» возле торгово-развлекательного центра «Европа-Азия» в центре Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — указывается в публикации.

Согласно данным ведомства, площадь возгорания на данный момент составляет 1200 квадратных метров.

Пожар на рынке «Восточный город» в центре Челябинска произошел днем 19 января. Со временем площадь возгорания увеличилась с 200 до 1000 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 96 спасателей и 36 единиц техники.

Несколько дней назад пожар случился в Шахтах Ростовской области. Возгорание произошло на заводе. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Ранее на складе в Пензе произошел крупный пожар.

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