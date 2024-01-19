Депутаты Рады намерены судиться со спикером парламента Стефанчуком

Пять депутатов Верховной рады Украины подали иски в суд против спикера парламента страны Руслана Стефанчука, сообщила законодатель Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ее слова приводит пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Отмечается, что причиной для обращения в суд послужил отказ Стефанчука разрешить парламентариям покинуть страну в рамках заграничных командировок. При этом сначала иски подали депутаты Алексей Гончаренко, Мария Ионова, Владимир Арьев и Ирина Геращенко.

«Сегодня аналогичный иск относительно отказов в четырех моих командировках в течение четырех месяцев с сентября по декабрь прошлого года также подаю я», — подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

В то же время она усомнилась, что инстанции честно и непредвзято рассмотрят иски законодателей.

19 января представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в 2023 году отказ в выезде за границу получили 50 тыс. граждан. По его словам, в большинстве случаев люди не имели достаточных оснований для пересечения границы или пытались покинуть страну по поддельным документам.

Ранее в Верховной раде Украины выступили за мобилизацию депутатов.