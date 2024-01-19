В Латвии без референдума разрешили однополые браки

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал поправки к закону, которые позволяют заключать однополые браки на территории страны. Текст документа опубликовало государственное издание Latvijas Vēstnesis.

Отмечается, что оппозиционные депутаты сейма хотели добиться голосования по поправкам на референдуме.

«Если два совершеннолетних физических лица лично явятся к нотариусу и заявят, что их связывают близкие личные отношения, общее хозяйство и намерение заботиться о нем, а также стремление поддерживать друг друга», — говорится в поправках к принятому закону.

Теперь вступить в отношения могут граждане любого пола, не состоящие в браке.

Отмечается, что в 2020 году папа Римский Франциск поручил узаконить однополые браки.

Ранее католические священники в Африке отказались благословлять однополые пары.