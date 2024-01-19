«Густой черный дым, искры»: очевидцы рассказали о пожаре на рынке в Челябинске

Жительница Челябинска Елена рассказала «Газете.Ru», что пожарные машины из-за образовавшейся пробки с трудом проехали к горящему рынку «Восточный город» . Она отметила, что автомобили прижимались друг к другу, чтобы пропустить экстренные службы.

«Густой черный дым, искры и машины пожарной службы, старательно пробивающие себе дорогу из-за пробки. Машины и рады уступить дорогу, но все стоят плотно. Старались как могли и жались друг к другу. А пешеходы как шли на свой сигнал светофора, так и шли», — сказала она.

Владелица одного из торговых павильонов Нина сообщила «Газете.Ru», что на рынке было много людей, но во время эвакуации паники не было. По ее словам, в результате пожара выгорела половина рынка.

«Мой товар не пострадал, потому что мы находимся в самом торговом комплексе «Европа-Азия», но рынок выгорел. Очень много пожарных, «скорых». Пока ничего не известно, нет пострадавших. Рынок работал, конечно (было много народу. – «Газета.Ru»). Нам сказали, что рынок горит, администрация объявила «все выходим», мы все вышли. Паники никакой. Быстро расходится огонь, половина рынка выгорела», — рассказала Нина.

19 января на рынке «Восточный город» на территории торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Европа-Азия» начался крупный пожар. Как сообщили в МЧС, площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС тушат огонь с помощью высотной техники. Основные усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания, защите соседних зданий и эвакуации людей из расположенного рядом торгового комплекса. На месте работают 96 спасателей и 36 единиц техники. В ведомстве пояснили, что пока существует угроза распространения огня.

Ранее пожар случился на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области.