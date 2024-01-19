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В Белгороде арестовали еще одного участника банды, нападавшей на прохожих

Суд арестовал еще одного фигуранта дела об избиении прохожих на улицах Белгорода

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Октябрьский районный суд Белгорода в пятницу заключил под стражу на два месяца молодого человека, который обвиняется в хулиганстве по делу об избиении прохожих на улицах города. Об этом сообщает ТАСС.

В суде подчеркнули, что молодого человека заключили под стражу на два месяца, его обвиняют в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

До этого Свердловский районный суд Белгорода отправил под стражу 19-летнего Дениса Губина, который подозревается в нападении на прохожих.

17 января правоохранители задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода и снимали свои действия на видео.

На этой неделе стало известно, что в Белгороде появилась банда подростков, которые толпой нападали на прохожих, избивали их и унижали ради хайповых видео. Следствие предположило, что они действовали по мотивам национальной ненависти — на одном из видео звучит оскорбление в адрес русских. Главаря банды задержали, ему всего 17 лет, он гражданин Азербайджана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит законность получения гражданства РФ участником банды из Белгорода.

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