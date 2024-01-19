Дарья Трепова выступила с последним словом на суде

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова в своем последнем слове попросила прощения у пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка» из зала суда.

Девушка обратилась к потерпевшим. Она принесла извинения, попросила прощение «настолько, насколько ее смогут простить».

«Пожалуйста не думайте, что я не оказала помощь, потому что вы ее не заслуживаете. На самом деле я просто струсила. Может, это неправильно и некрасиво, но так», — отметила Трепова.

Она также заявила, что во время следствия давала последовательные показания. Подсудимая отметила, что была уверена, что в бюсте, который взорвался в руках военкора Владлена Татарского, находилась только прослушка.

Заседание проходит в военном суде Санкт-Петербурга. Дмитрий Касинцев находится месте с Треповой на скамье подсудимых, но по обвинению в укрывательстве. Следствие установило, что он спрятал девушку у себя после взрыва в кафе.

Прокурор запросил для Треповой 28 лет колонии. Девушку обвиняют в совершении теракта против военкора Владлена Татарского в петербургском кафе. Она призналась, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова, которого знает с весны 2022 года. Он якобы обещал девушке помочь переехать на Украину.

По рассказам Треповой, журналист начал давать ей небольшие поручения, они общались ежедневно. Мужчина попросил Трепову купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт, утверждала обвиняемая. Именно Гештальт передал ей посылку с бюстом Владлена Татарского, в котором была бомба, говорила Трепова.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.