Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дарья Трепова выступила с последним словом на суде

В последнем слове на суде Дарья Трепова попросила прощения у потерпевших

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова в своем последнем слове попросила прощения у пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка» из зала суда.

Девушка обратилась к потерпевшим. Она принесла извинения, попросила прощение «настолько, насколько ее смогут простить».

«Пожалуйста не думайте, что я не оказала помощь, потому что вы ее не заслуживаете. На самом деле я просто струсила. Может, это неправильно и некрасиво, но так», — отметила Трепова.

Она также заявила, что во время следствия давала последовательные показания. Подсудимая отметила, что была уверена, что в бюсте, который взорвался в руках военкора Владлена Татарского, находилась только прослушка.

Заседание проходит в военном суде Санкт-Петербурга. Дмитрий Касинцев находится месте с Треповой на скамье подсудимых, но по обвинению в укрывательстве. Следствие установило, что он спрятал девушку у себя после взрыва в кафе.

Прокурор запросил для Треповой 28 лет колонии. Девушку обвиняют в совершении теракта против военкора Владлена Татарского в петербургском кафе. Она призналась, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова, которого знает с весны 2022 года. Он якобы обещал девушке помочь переехать на Украину.

По рассказам Треповой, журналист начал давать ей небольшие поручения, они общались ежедневно. Мужчина попросил Трепову купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт, утверждала обвиняемая. Именно Гештальт передал ей посылку с бюстом Владлена Татарского, в котором была бомба, говорила Трепова.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами