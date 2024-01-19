В Новосибирске ввели режим ЧС

Власти ввели в Новосибирской области режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после того, как там произошел ряд аварий на теплосетях. Об этом губернатор региона Андрей Травников заявил в своем Telegram-канале.

Травников рассказал, что в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинградского района «события развиваются по плохому сценарию», специалисты выявили новый дефект трубопровода на Петропавловской улице. Глава региона подчеркнул, что это уже третий прорыв в этом городском квартале за сутки.

В связи с этим было проведено внеочередное заседание областной комиссии по ЧС, там и было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Новосибирске, отметил губернатор.

До этого сообщалось, что из-за коммунальной аварии в Новосибирске без тепла осталось 200 домов. В настоящее время специалисты предпринимают необходимые меры для локализации порыва и нормализации давления, а также уменьшения числа домов, находящихся в зоне отключения, до 40-50.

Также стало известно, что пять человек пострадали после прорыва на теплотрассе в Новосибирске, они обратились за врачебной помощью. В ведомстве сообщили, что в связи с аварией на теплотрассе медицинские организации левобережья Новосибирска работают в режиме теплосбережения.

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