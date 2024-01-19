Роман Абрамович обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Российский предприниматель, экс-владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович «втайне» обратился в одну из московских больниц с жалобой на боли в сердце, пишет Telegram-канал Mash. Журналисты ссылаются на очевидцев.

По их словам, при обращении к врачам бизнесмен, которого сопровождал телохранитель, использовал псевдоним, чтобы не афишировать свой визит в Москву, лицо плотно закрывал шарфом и надел солнцезащитные очки.

«Среди посещенных врачей — кардиолог», — утверждается в публикации..

Mash предположил, что главной целью визита миллиардера в Москву могла быть металлургическая и горнодобывающая компания Evraz, в которой у него доля в 28,64%.

«Из-за нее суд ЕС отказывается снимать персональные санкции», — добавил канал.

В конце декабря Абрамович вместе с израильской благотворительной организацией ЗАКА подали иск против банка «Мизрахи-Тефахот», который отказался принять пожертвование от предпринимателя из-за введенных против него санкций Евросоюза.

Ранее Абрамович оставил турецкому официанту чаевые в два раза больше счета.