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Роман Абрамович обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Mash: Роман Абрамович пожаловался на проблемы с сердцем

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Российский предприниматель, экс-владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович «втайне» обратился в одну из московских больниц с жалобой на боли в сердце, пишет Telegram-канал Mash. Журналисты ссылаются на очевидцев.

По их словам, при обращении к врачам бизнесмен, которого сопровождал телохранитель, использовал псевдоним, чтобы не афишировать свой визит в Москву, лицо плотно закрывал шарфом и надел солнцезащитные очки.

«Среди посещенных врачей — кардиолог», — утверждается в публикации..

Mash предположил, что главной целью визита миллиардера в Москву могла быть металлургическая и горнодобывающая компания Evraz, в которой у него доля в 28,64%.

«Из-за нее суд ЕС отказывается снимать персональные санкции», — добавил канал.

В конце декабря Абрамович вместе с израильской благотворительной организацией ЗАКА подали иск против банка «Мизрахи-Тефахот», который отказался принять пожертвование от предпринимателя из-за введенных против него санкций Евросоюза.

Ранее Абрамович оставил турецкому официанту чаевые в два раза больше счета.

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