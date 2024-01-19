Собянин рассказал о планах развития Щербинки и Рязановского

В Щербинке открылось новое здание школы № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что в новой школе в с января уже начались занятия. На данный момент в учебном заведении учатся дети 1–7 классов.

«Здесь есть все необходимое: универсальные и специализированные кабинеты, информационный центр с медиатекой, актовый и спортивные залы, оборудованные мастерские и место для шахматного кружка. Обустроен IT-полигон», — добавил Собянин.

Отмечается, что строительство четырехэтажный корпуса школы с подземным этажом площадью свыше 12 тыс. кв. метров в Щербинке началось в феврале 2022 года и завершилось в декабре 2023 года. Его построили рядом со старым корпусом, который планируется снести. Планируется, что на этом месте возведут трехэтажный корпус на 400 мест. Два здания свяжет переход на уровне второго этажа.

В новом здании есть специализированные учебные кабинеты, информационный центр с медиатекой, актовый и спортивные залы, оборудованные мастерские и помещение для шахматного кружка. Также на базе IT-полигона школьники могут реализовать исследовательские проекты в области 3D-моделирования, робототехники, программирования. На территории рядом с учебным заведением обустроены площадки для подвижных игр и проведения линеек.

Кроме того, мэр рассказал, что в соседнем поселении Рязановское также идет строительство школы. В учебном комплексе, состоящем из четырех блоков, планируют создать пространство для обучения 1200 человек. Первых учеников школа должна принять в сентябре.

«Щербинка и Рязановское динамично развиваются. Здесь живут больше 88 тысяч москвичей, много молодых семей, активно строится жилье. Поэтому особое внимание уделяем развитию транспортной и социальной инфраструктуры этих территорий. Только за последние годы в Щербинке и Рязановском была открыта новая детско-взрослая поликлиника, построено 11 школ и детских садов. Достраивается крытая ледовая арена», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что также завершается большая программа строительства пожарных депо. Он уточнил, что одно из них возводится в Рязановском. По его словам, здание готово на 85%, его планируют закончить в этом году.