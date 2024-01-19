Россиянам рассказали, какие пароли сложнее всего поддаются взлому

Пароли, которые состоят из бессмысленного набора букв и цифр, являются самыми надежными. Об этом «Москве 24» рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

По его словам, эта комбинация должна содержать не менее восьми символов. При этом пароли, состоящие из слова или комбинации слов, считаются менее надежными, предупредил эксперт.

«Самый популярный способ узнать пароль — это атака по словарю. Когда из него берутся слова, причем с различными модификациями. И злоумышленниками производится попытка подставить их в качестве пароля. Несколько тысяч вариантов сейчас можно перебрать за доли секунд. Поэтому использовать какое-то слово, которое есть в словаре, и комбинации из таких слов категорически нельзя», — отметил Раевский.

В целях безопасности специалист рекомендует не применять один и тот же пароль для разных сервисов.

Эксперт группы компаний «Солар» по кибербезопасности Александр Вураско до этого говорил, что россиянам стоит использовать менеджеры паролей, чтобы легко создавать и запоминать сложные пароли, а не записывать их на бумажках или в заметки смартфона.

Ранее эксперт по безопасности назвал правила, которые помогут защитить соцсети от взлома.