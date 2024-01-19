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В российском регионе патока разлилась по дороге и смыла «КамАЗ»

В Нижегородской области патокой смыло «КамАЗ» и 80 метров забора

В Нижегородской области лопнула цистерна с патокой, содержимым смыло «КамАЗ» и 80 метров забора. Об этом сообщает NewsNN.

По информации издания, инцидент произошел в городе Сергач. Цистерна с патокой лопнула, и ее содержимым залило всю округу. Сообщается, что волной патоки смыло «КамАЗ» и забор длиной 80 метров, а также уничтожило дорогу.

Местные жители сообщили, что патокой также залило их погреба, уничтожены хранившиеся там картошка и заготовки. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не сообщаются.

До этого на севере Иркутской области загорелся лес из-за перевернувшегося бензовоза. Водитель машины не справился с управлением и перевернулся, после чего разлившееся топливо воспламенилось.

Ранее в Новосибирске из-за коммунальной аварии автомобиль провалился в кипяток.

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