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Кот проник в квартиру москвичей, устроил погром и чуть не выселил хозяев

В Москве кот проник в квартиру и устроил погром, потребовалась помощь спасателей

В Москве кот проник в квартиру и устроил там погром. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Москва».

По информации Telegram-канала, кот неустановленным образом проник в одну из московских квартир, и устроил там погром, бегая по помещениям и раскидывая все вокруг. Жильцы не смогли справиться с животным и вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб поймали кота и поместили в переноску. Сообщается, что животное их поцарапало и прокусило защитные перчатки.

После этого кота доставили в ветеринарную клинику. По данным «Это Москва», там он успокоился и даже начал мурлыкать. Сейчас животному подыскивают новый дом.

Ранее ворона проникла на кухню москвичей через вентиляцию.

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