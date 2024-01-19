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Названо самое безопасное место для путешествий в 2024 году

Сomplex: Канада названа самым безопасным местом для туристов в 2024 году

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Shutterstock

Эксперты назвали самое безопасное место для туристов в 2024 году, пишет Complex. При составлении рейтинга учитывались множество факторов: от плотности населения, до климата.

Компания Berkshire Hathaway Travel Protection назвала Канаду самым безопасным местом для туристов в 2024 году. В прошлом году она была на шестом месте, но теперь опередила Швейцарию и Норвегию, занявших второе и третье места соответственно.

Эксперты компании объяснили первое место Канады в рейтинге тем, что там холодная погода и низкая плотность населения, а также невысокий уровень преступности.

Авторы рейтинга добавили, что список не является окончательным. Позиция той или иной страны в нем может поменяться в любую минуту — все зависит от текущей ситуации внутри государства.

Ранее сообщалось, что в Канаде могут ограничить число студентов-иностранцев.

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