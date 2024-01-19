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Жители Нижнего Новгорода пожаловались на бойцовский клуб подростков-мигрантов

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за драк подростков в Нижнем Новгороде

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с драками подростков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что жители Канавинского района пожаловались, что подростки-мигранты устраивают драки в импровизированном бойцовском клубе, во время которых старшие обучают младших различным приемам. Жители районе обратились в следственный комитет с просьбой обеспечить безопасность своих детей.

До этого в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что в Санкт-Петербурге конфликт между тремя подростками и кондуктором трамвая закончился потасовкой.

Инцидент произошел 13 января в одном из трамваев, следовавшем по маршруту в районе метро «Дунайская». Кондуктор обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, конфликт произошел из-за оплаты проезда.

Ранее в Петербурге девять мигрантов провели день рождения одного из них в полиции из-за драки в кафе.

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