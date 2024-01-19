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Автоэксперты предрекли скидки на машины из-за переполненных складов

Автоэксперт Кадаков: автодилеры начнут торговать со скидками и акциями

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Илья Питалев/РИА «Новости»

На фоне переполненности складов автодилеры в ближайшее время начнут предлагать россиянам скидки и различные маркетинговые акции, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Однако предпосылок к естественному снижению цен пока нет, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как сообщалось ранее, к началу января в России скопилось порядка 200 тысяч непроданных машин. Автомобили стали невостребованными на фоне экономической ситуации, отметил Кадаков.

«Конечно, у людей нет возможности покупать автомобили в таких объемах. Общее предложение, которое есть на рынке, то есть «живые» машины, гораздо выше, чем реальный спрос, обеспеченный деньгами со стороны покупателей», — объяснил он.

Покупателям в этих условиях начнут предлагать скидки, беспроцентную рассрочку, бесплатное техобслуживание и различные другие маркетинговые инструменты. Компании пойдут на все, чтобы продать скопившийся товар, считает автоэксперт.

Однако в то же время он убежден, что естественного снижения цен ожидать не стоит, они сохранятся в ближайшее время на прежнем уровне.

Напомним, специалисты объясняют скопление нераспроданных авто повышением ключевой ставки, что значительно снизило спрос покупателей. Сообщалось, что продажи автомобилей в первый месяц 2024 года снизились по сравнению с предыдущим годом.

Ранее россиянам рассказали, когда «АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом.

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