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Семиклассница лишилась рук из-за взрыва блока зарядки в розетке

Shot: в Иркутской области семикласснице оторвало руки взрывом зарядки в розетке

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РИА «Новости»

В Иркутской области 14-летней девушке оторвало руки взрывом блока зарядки в розетке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Тыреть Заларинского района. Семиклассница за столом на кухне играла в телефоне, который, предположительно, стоял на зарядке. В какой-то момент раздался взрыв, и забежавшие на кухню родители увидели дочь и большое количество крови.

Школьницу экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Девочке оторвало кисти рук. Также медики диагностировали у нее множественные рваные раны на теле. Из рук девушки врачи извлекли несколько пластиковых осколков.

По предварительной информации, блок зарядки телефона взорвался, находясь в розетке. Сообщается, что пострадала также сама розетка и часть стены.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, сообщает Shot.

Ранее в Челябинской области мужчине оторвало кисть руки взрывом петарды.

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