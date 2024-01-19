Проводница не извинялась перед хозяйкой кота Твикса, которого выбросила на мороз в Кирове

Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург на станции Кирова, не связывалась с его хозяйкой и не пыталась объяснить свой поступок. Об этом «Газете.Ru» рассказала владелица кота Владислава Гайфуллина. Она отметила, что последний раз Твикса видели на кировском вокзале.

«Сейчас идет поиск в районе вокзала. Его там видели работники. Больше известий о нем нет. Сейчас везде смотрят по этим же улицам, рядом здания, торговые центры, подвалы домов, теплотрассы — везде отсматривают. Пока не видели. Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем. Она с нами не связывалась и информации, жалеет ли она об этом или не жалеет, не имеем. Но, думаю, если бы она хотела перед нами извиниться и сказать, что она была не права или просто объяснить ситуацию, она бы с нами связалась. Но такого тоже не было», — сказала она.

18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. Инцидент произошел 11 января в составе, следовавшем по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург.

Кота по имени Твикс перевозил в переноске отец владельца, на животного был оформлен билет. Кот вылез из переноски и начал исследовать вагон — проводница решила, что он проник в поезд с улицы и выкинула его на платформу за пять минут до отправления состава.

В пресс-службе Кировского МВД рассказали, что опросили женщину. Она пояснила, что о гуляющем по вагону коте ей сообщили другие пассажиры. Проводница попыталась выяснить, кому принадлежит питомец, но никто не откликнулся, поэтому она выставила животное на улицу. Полиция провела проверку и отказалась возбуждать уголовное дело по статье «самоуправство», не найдя состава преступления.

Позднее в РЖД сообщили, что проводят служебное расследование. Компания принесла извинения хозяйке и пообещала сделать все возможное, чтобы вернуть питомца. Поисками питомца занимаются волонтеры, в профильных чатах состоят сотни человек.

Ранее хозяева кота Сергея из Зеленоградска сообщили, что питомец нашел новую работу после «увольнения» из магазина.