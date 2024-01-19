Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали траву, способную помочь при акне и пигментации кожи

ОСН: зверобой используется для лечения угрей, акне и отбеливания пигментации

close
100%
ivan-chay.su

Зверобой применяется как в медицине, так и в косметологии. Его используют, в частности, для лечения угрей и акне, а также отбеливания кожи при веснушках и пигментации, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В сфере косметологии зверобой применяется, так как в его состав входят фитонциды, токоферол, каротин, аскорбиновая и никотиновая кислоты. Кроме того, полезными являются дубильные вещества и рутин, благодаря которым он помогает решать многие проблемы с кожей. В числе прочего, зверобой способен снизить воспаление кожных покровов, также он успокаивает раздраженную кожу. Часто его также применяют и для волос – он может снизить жирность.

Помимо лечения кожи и волос, зверобой используется и для других целей. К примеру, он нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, обладает противовоспалительными качествами, стабилизируют уровень глюкозы в крови, а также способствуют быстрому заживлению ран и ожогов.

Перед применением зверобоя специалисты рекомендуют посоветоваться с врачом, так как он может быть вреден. В частности, эта трава может нанести вред коже, чувствительной к солнцу и УФ-излучению, повысить артериальное давление, снизить эффективность оральных контрацептивов.

Напомним, также эксперты советуют применять экстракт монарды для лечения акне и дерматита, так как она обладает антимикробным, успокаивающим и лечебных действием.

Ранее ученые установили эффекты влияния разных трав на состояние человека.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами