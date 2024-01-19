Эксперты назвали траву, способную помочь при акне и пигментации кожи

Зверобой применяется как в медицине, так и в косметологии. Его используют, в частности, для лечения угрей и акне, а также отбеливания кожи при веснушках и пигментации, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В сфере косметологии зверобой применяется, так как в его состав входят фитонциды, токоферол, каротин, аскорбиновая и никотиновая кислоты. Кроме того, полезными являются дубильные вещества и рутин, благодаря которым он помогает решать многие проблемы с кожей. В числе прочего, зверобой способен снизить воспаление кожных покровов, также он успокаивает раздраженную кожу. Часто его также применяют и для волос – он может снизить жирность.

Помимо лечения кожи и волос, зверобой используется и для других целей. К примеру, он нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, обладает противовоспалительными качествами, стабилизируют уровень глюкозы в крови, а также способствуют быстрому заживлению ран и ожогов.

Перед применением зверобоя специалисты рекомендуют посоветоваться с врачом, так как он может быть вреден. В частности, эта трава может нанести вред коже, чувствительной к солнцу и УФ-излучению, повысить артериальное давление, снизить эффективность оральных контрацептивов.

Напомним, также эксперты советуют применять экстракт монарды для лечения акне и дерматита, так как она обладает антимикробным, успокаивающим и лечебных действием.

Ранее ученые установили эффекты влияния разных трав на состояние человека.