В Китае впервые проведут фестиваль российских товаров

В китайских городах Далянь и Шеньян с 27 января по 5 февраля впервые пройдет фестиваль-ярмарка российских товаров, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Это важный символ российско-китайской дружбы, сотрудничества, открытости и взаимного интереса наших стран к культуре друг друга, это может стать и важным символом начала года перекрестных культурных обменов России и Китая», — сказала она.

Также глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков отметил, что товарооборот между Россией и Китаем в последние 3 года удвоился.

«За три года товарооборот Китая и Дальнего Востока удвоился. Это чувствуется на каждом погранпереходе. В 2023 году грузооборот автомобильных пунктов пропуска на Дальнем Востоке вырос более чем в два раза, железнодорожных - на 30%, оборот контейнеров - на 22%», — сказал он.

Кроме того, торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский заявил о важности укрепления сотрудничества в области культуры между Россией и Китаем.

«Не все китайские провинции знакомы с российские продукцией. В этом контексте важно популяризовать российские традиции, праздники, блюда. В последние годы активно развивается сотрудничество между Россией и провинцией Ляонин», — отметил он.

Фестиваль-ярмарка приурочен к китайским новогодним праздникам. Всего на фестивале представят около 1400 наименований российских товаров.