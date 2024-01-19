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Ветеринар рассказала, какие растения опасны для домашних животных

Ветеринар Успенская: растения семейства лилейных опасны для домашних животных

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Depositphotos

Владельцам домашних животных не стоит держать в квартире растения семейства лилейных, амариллисовых, ароидных и подсемейства луковых, потому что при попадании в организм они могут вызвать сильное отравление. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач Кунцевской государственной ветклиники Марина Успенская.

«Любая часть лилейных растений токсична, а цветки — особенно. Опасна даже вода, в которой стояли срезанные цветы. Одни из представителей этого семейства – тюльпаны и ландыши, которые нередко появляются в квартирах к 8 Марта. Ядовитые вещества лилейных растений вызывают канальцевый некроз почек, дегенеративные изменения в поджелудочной железе», — уточнила эксперт.

У амариллисовых растений, например амариллиса и гиппеаструма, для животных опасен сок, продолжила она. Он может спровоцировать рвоту, диарею, судороги, слюноотделение, а также воспаление желудка и кишечника. Токсичными являются и представители семейства ароидных — филодендрон, спатифиллум, монстера, каллы и другие.

Луковицы и листья подсемейства луковых (лук, чеснок, нарциссы, подснежники), содержат эфирные масла, которые могут повредить эритроциты крови и вызвать гемолитическую анемию. По словам Успенской, все эти растения стоит размещать в недоступных для животных местах или убрать из квартиры.

Ветеринарный врач Рублевского ветеринарного участка станции по борьбе с болезнями животных ЗАО, грумер, стоматолог Марина Евтеева до этого говорила, что домашних животных не стоит красить дешевой краской, потому что химия в ее составе может привести к аллергии, зуду, проблемам с пищеварением и дыханием.

Ранее ученые выяснили, почему отдельные виды животных продолжают мельчать.

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