Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Урале четверо школьников помогали мошенникам обворовывать пожилых людей

В Новоуральске поймали школьников, которые работали курьерами у мошенников

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Новоуральске Свердловской области задержали подростков, которые работали на мошенников. Об этом пишет газета «Нейва» со ссылкой на заявление Управления образования НГО.

Четверо учащихся одной из школ города с 11 по 14 января семь раз помогли аферистам. По данным издания, в общей сложности они собрали с пожилых людей 3,5 млн рублей и $300. Молодые люди в возрасте 14-17 лет подрабатывали курьерами и забирали у пенсионеров пакеты с деньгами, а затем переводили деньги на счета мошенников, оставляя себе фиксированный процент.

Как сообщается, в полиции уже установили личности всех участников преступной схемы, а затем задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проверкой в отношении несовершеннолетних, вероятно, займется СК РФ.

Ранее пенсионерка попыталась вызволить из плена «прямого потомка» Шекспира и потеряла деньги.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами