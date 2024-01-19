На Урале четверо школьников помогали мошенникам обворовывать пожилых людей

В Новоуральске Свердловской области задержали подростков, которые работали на мошенников. Об этом пишет газета «Нейва» со ссылкой на заявление Управления образования НГО.

Четверо учащихся одной из школ города с 11 по 14 января семь раз помогли аферистам. По данным издания, в общей сложности они собрали с пожилых людей 3,5 млн рублей и $300. Молодые люди в возрасте 14-17 лет подрабатывали курьерами и забирали у пенсионеров пакеты с деньгами, а затем переводили деньги на счета мошенников, оставляя себе фиксированный процент.

Как сообщается, в полиции уже установили личности всех участников преступной схемы, а затем задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проверкой в отношении несовершеннолетних, вероятно, займется СК РФ.

Ранее пенсионерка попыталась вызволить из плена «прямого потомка» Шекспира и потеряла деньги.