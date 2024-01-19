Мужчина с психическими расстройствами проник с гранатой в психбольницу и угрожал взрывом

Мужчина проник в психотерапевтический центр на востоке Франции с гранатой и пригрозил взрывом. Об этом пишет Actu17.

18 января страдающий психическими расстройствами мужчина ворвался в медицинский центр в городе Кольмаре и стал размахивать гранатой. Он угрожая взорвать себя.

«Он пронес гранату в кабинет врача и угрожал взорвать себя», — рассказал источник, близкий к делу.

Сотрудники центра бросились на улицу, опасаясь взрыва боеприпаса. На место вызвали правоохранителей, но к моменту прибытия полиции злоумышленник уже покинул территорию медицинского учреждения. Граната, которую он демонстрировал персоналу, оказалась муляжом. Вскоре дебошира арестовали.

«После бессвязных высказываний он прошел психиатрическую экспертизу, по окончании которой был госпитализирован», — отметил прокурор.

Подозреваемый находится под стражей в больнице, оставаясь под наблюдением врачей.

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