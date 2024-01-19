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Улицу Сурикова в Киеве переименуют в честь экс-главы МВД Украины

Улицу Сурикова в Киеве назовут именем главы МВД, попавшего в авиакатастрофу

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Киевская улица имени русского художника Василия Сурикова получит новое название, ее переименуют в честь министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, попавшего в прошлом году в авиакатастрофу. Об этом сообщили в МВД Украины в Telegram-канале.

«Депутаты Киевсовета поддержали переименование улицы Сурикова в Соломенском районе. Теперь она будет называться в честь Дениса Монастырского», — говорится в публикации.

По данным с сайта Киевского городского совета, о переименовании в рамках проводимой на Украине политики дерусификации было принято в четверг. Также будут переименованы улица академика Туполева, она будет называться улицей Мрии («Мрия» — название транспортного реактивного самолета Ан-225, который был самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации), улица Отто Шмидта станет улицей князя Владимира Мономаха, а улица Верещагина — улицей Ворзельской.

18 января рядом с детским садом и жилыми домами в городе Бровары Киевской области разбился вертолет, в котором находились глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. По данным следствия, причиной крушения вертолета стала ошибка пилота.

Ранее сообщалось, что руководство МВД Украины не летает на вертолетах после инцидента в Броварах.

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