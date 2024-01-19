На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами

На границе Кении и Сомали произошел взрыв заминированной повозки на контрольно-пропускном пункте, в результате которого пять кенийских полицейских были сильно ранены, один не выжил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По данным кенийских правоохранителей, повозка была запряжена двумя ослами и ею управлял один человек. Она прошла сомалийский КПП «Була-Хава» и была остановлена на кенийской территории для проверки груза.

Возница при виде полицейских соскочил и побежал обратно в Сомали.

В этот момент повозка взорвалась, вызвав сильный пожар на пограничном посту в Мандере.

Сомалийская полиция задержала возницу, а служба безопасности округа Мандера ведет переговоры с полицией Була-Хава о его передаче кенийским властям.

Никто не взял на себя ответственность за нападение, но подозрения падают на исламистскую группировку «Аш-Шабаб», связанную с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и препятствующую гуманитарной деятельности ООН в Сомали.

До этого боевики сожгли захваченный в Сомали вертолет ООН.

Ранее пираты захватили грузовое судно у берегов Сомали.