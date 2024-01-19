Врач назвал опасные последствия злоупотребления слабительными препаратами

Чрезмерное и бесконтрольное использование слабительных средств может привести к лаксативной болезни — расстройству дефекации, которому особенно подвержены люди с нервной булимией и другими видами нервно-психических расстройств. Со временем оно может привести к хроническим запорам, обезвоживанию, нарушению кислотно-основного равновесия, депрессии и даже проблемам с сердцем. Об этом «Газете.Ru» рассказал Денис Банный, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест».

«Сейчас препараты, которые обещают устранить проблемы с дефекацией, каждый может купить в ближайшей аптеке без рецепта врача. И в этом кроется огромная проблема. Дело в том, что нередко люди применяют такие лекарства, пренебрегая рекомендуемыми дозировками и длительностью использования. Часто к таким способам «очищения кишечника» прибегают особенно уязвимые категории — люди с расстройствами пищевого поведения или нервно-психическими заболеваниями. На начальных этапах им может казаться, что долгожданное облегчение наконец-то наступило, но в перспективе они сталкиваются с куда более серьезными нарушениями, устранять которые придется не один месяц», — объяснил врач.

О запоре говорят, когда человек опорожняет кишечник реже трех раз в неделю, у него твердый, сухой или комковатый стул, при дефекации ощущается боль и приходится сильно натуживаться, а после остается ощущение неполного опорожнения кишечника.

«Если есть хотя бы один из перечисленных симптомов, следует обратиться к врачу, а не покупать слабительный препарат. В большинстве случаев запор возникает из-за изменений образа жизни и диеты или на фоне приема определенных лекарств. Например, человек стал есть преимущественно углеводы и белки, вести малоподвижный образ жизни, принимать обезболивающие препараты или лекарства для восполнения дефицита железа. Однако иногда запор — признак другого заболевания: сахарного диабета, гипотиреоза, злокачественного новообразования в толстой или прямой кишке», — предупредил Денис Банный.

По словам эксперта, бесконтрольное употребление слабительных препаратов имеет множество краткосрочных и долгосрочных последствий.

«К ним относятся диарея, обезвоживание, нарушение баланса электролитов, таких как калий, натрий и кальций, хронические запоры. Со временем дисбаланс электролитов, связанный с их усиленным вымыванием из организма, может негативно повлиять на работу почек и сердца. В некоторых случаях потеря электролитов может стать фатальной и привести к судорогам или внезапной остановке сердца. К долгосрочным осложнениям чрезмерного применения слабительных лекарств относятся: синдром раздраженного кишечника, острая почечная и печеночная недостаточность, геморрой и даже увеличение риска развития рака толстой и прямой кишки», — сказал врач.

Он также отметил, что восстановить моторику кишечника и наладить регулярную дефекацию помогает ежедневное употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, например зелени, овощей, цельнозерновых продуктов, достаточное употребление жидкости, физическая активность, а также установление регулярного графика приема пищи. Как правило, изменение образа жизни в сторону более здорового дает видимое улучшение уже в первые недели. Чернослив, свекла, киви, отруби тоже могут помочь, они стимулируют перистальтику кишечника.

«Людям, у которых есть трудности с дефекацией, рекомендуется в каждый прием пищи включать источники растворимой и нерастворимой клетчатки — сырые и термически обработанные свеклу, морковь, кабачки, также важно ежедневно употреблять кисломолочные продукты (кефир, йогурт), которые ускоряют перистальтику и способствуют опорожнению кишечника. Чернослив, сушеный инжир и курага богаты сахаристыми веществами и дают эффект быстрого послабления стула за счет того, что притягивают в кишечник воду и способствуют его опорожнению. Дополнительно можно обогащать рацион продуктами, богатыми магнием (семена тыквы, шпинат, миндаль, кешью)», — резюмировал врач Банный.

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