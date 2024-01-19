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Каждый пятый россиянин подрабатывал на новогодних праздниках

Самой популярной подработкой у россиян в праздники стала работа водителем

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Почти каждый пятый — 19% — из опрошенных россиян подрабатывал на январских выходных. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самой популярной дополнительной работой стала профессия водителя (12%). На втором месте — разнорабочий (8%), а на третьем — сборщик заказов (3%). Еще 3% россиян отметили подработку курьером. По 1% респондентов выбрали работу аниматором и промоутером.

72% опрошенных, которые выбрали вариант «‎Другое»‎, на январских выходных подрабатывали в охране, секретарем, администратором и дизайнером.

На новогодних праздниках больше половины россиян (57%) заработали на подработке менее 10 тысяч рублей. Четверть опрошенных (25%) отметили сумму от 10 до 25 тысяч рублей. 11% участников исследования выбрали вариант от 25 до 50 тысяч рублей. От 50 до 75 тысяч рублей заработали на январских подработках 2% опрошенных, а 5% респондентов — более 75 тысяч рублей.

Ранее москвичам перечислили отрасли с зарплатой свыше 100 тысяч рублей.

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