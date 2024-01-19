Онколог назвал главные причины развития рака желудка

Рак желудка — опасное онкологическое заболевание, занимающее в России шестое место среди всех видов рака. По статистике, это заболевание чаще обнаруживается у мужчин (около 58%), чем у женщин (42%). Оно опасно тем, что на ранних стадиях может протекать скрыто без каких-либо симптомов. О том, какие существуют триггеры, способствующие развитию рака желудка, «Газете.Ru» рассказал врач-онколог высшей категории, врач-хирург «СМ-Клиника» Беслан Балкаров.

В частности, по его словам, это генетическая предрасположенность. То есть, речь идет о наличии рака желудка у близких родственников (бабушки, дедушки, родители) и передаче заболевания через гены.

«Есть несколько наследственных патологий, напрямую или косвенно связанных с этим заболеванием: диффузный рак желудка развивается из-за мутации в гене CDH1, повышает риск развития заболевания в течение жизни до 80%; неполипозный колоректальный рак (HNPCC) развивается при мутации генов MLH1 или MSH2, является одним из главных факторов развития рака желудка; проксимальный полипоз желудка (множественные полипы в желудке) возникает из-за мутаций гена APC, повышая риск развития рака желудка», — рассказал Балкаров.

Еще один фактор риска, который назвал врач, — колонизация желудка бактерией Helicobacter pylori.

«Бактерия Helicobacter pylori — одна из самых опасных для здоровья грамотрицательных бактерий, обитающих в пилорическом отделе желудка. Она опасна тем, что проявляет высокую выживаемость в агрессивной кислой среде желудка, непрерывно повреждая его слизистую. В результате жизнедеятельности бактерии в желудке развиваются воспалительные процессы, провоцирующие сначала «обычные» заболевания ЖКТ, а впоследствии и рак желудка», — предупредил специалист.

Онколог также связывает высокие риски развития рака желудка с избыточным потреблением копченой, жареной, соленой, острой и консервированной пищи. В доказательство он привел пример с жителями Японии, которые едят, в основном, острую и углеводную пищу (лапша, рис, приправленные острыми соусами, маринованные овощи). В этой стране рак желудка — лидер среди онкологических заболеваний. Кроме того, несоблюдение режима питания — переедание или быстрые перекусы вместо полноценного приема пищи — приводит к нарушению правильной работы желудка и, как следствие, к развитию рака.

Еще один фактор риска, который назвал Балкаров, — канцерогены в пище.

По его словам, различные нитриты и нитраты, а также азотная и азотистая кислоты, содержащиеся в овощах, фруктах, копченых и вяленых продуктах, пиве и сырах, представляют большую угрозу для здоровья. Обладая особой химической активностью, они способны нарушать целостность клеток слизистой оболочки желудка, вызывая перерождение здоровых клеток в опухолевые.

«Алкогольные напитки и табак — мощные провокаторы онкологии ЖКТ. Этиловый спирт и токсичные канцерогены, содержащиеся в сигаретах, вызывают острые эрозивные процессы в желудке, которые со временем могут перерасти в рак желудка», — добавил он.

При этом врач-онколог подчеркнул, что современная медицина обладает большими диагностическими возможностями, благодаря которым можно выявить это тяжелое заболевание на ранних сроках и начать своевременное лечение.

«На ранних стадиях рака самым успешным является хирургическое лечение, когда удаляется пораженный орган с регионарными лимфоузлами. В некоторых случаях хирургия может дополняться лучевой и химиотерапией. Эффективность проводимого лечения зависит от того, как быстро было выявлено заболевание. Конечно, при ранних формах рака прогноз куда более благоприятный — в этом случае выживаемость пациента составляет более 80%», — резюмировал специалист.

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