Российские врачи спасли ребенка, проглотившего монету

Врачи детской больницы Салавата помогли пятилетнему мальчику, который случайно проглотил монету. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Алик Янышев.

В приемный покой детской больницы обратились родители с пятилетним мальчиком, они сообщили, что сын играл в комнате и случайно проглотил монету. В ходе обследования инородный предмет был обнаружен в пищеводе ребенка.

Монету удалось извлечь с помощью эндоскопических инструментов под общим наркозом. Состояние мальчика не вызывает у медиков опасений, спустя сутки он был выписан домой.

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