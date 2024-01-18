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Российские врачи спасли ребенка, проглотившего монету

В Башкирии врачи извлекли монету из пищевода ребенка

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Алик Янышев/VK

Врачи детской больницы Салавата помогли пятилетнему мальчику, который случайно проглотил монету. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Алик Янышев.

В приемный покой детской больницы обратились родители с пятилетним мальчиком, они сообщили, что сын играл в комнате и случайно проглотил монету. В ходе обследования инородный предмет был обнаружен в пищеводе ребенка.

Монету удалось извлечь с помощью эндоскопических инструментов под общим наркозом. Состояние мальчика не вызывает у медиков опасений, спустя сутки он был выписан домой.

Ранее российские врачи спасли ребенка с семью магнитными шариками в кишечнике.

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