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Российские журналисты выступили против репрессий в отношении киргизских коллег

Российские журналисты сделали обращение по репрессиями против коллег из Киргизии

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Shutterstock

Журналисты из России разместили обращение с призывом закончить карательные меры в отношении своих коллег из Киргизии, которых ранее арестовали по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщает информпортал медиасообщества Северо-Западного региона.

«Киргизские журналисты не боялись рассказывать про близких к власти олигархов, про руководителей <...> ГКНБ», — указывается в письме.

По мнению авторов запроса, именно по расследователям первоначально и ударили власти республики, объявив этим «войну гражданскому обществу». Они также назвали подобные действия мощным ударом по свободе слова в стране.

«Подобные репрессии — демонстрация тем, кто решит заниматься расследовательской журналистикой в Киргизии, что есть темы, которыми заниматься нельзя», — считают представители российских СМИ.

Согласно информации портала, заявление подписали главред интернет-издания «Холод»* Таисия Бекбулатова (признана в РФ иностранным агентом)*, главный редактор интнерет-СМИ «7x7. Горизонтальная Россия»* Олег Григоренко, главный редактор «Бумаги»* Татьяна Иванова, редакция издания «Псковская губерния», редакция «Медиазоны»* и не только.

Некоторое время назад президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в республике был сорван государственный переворот.

Ранее революции в Киргизии объяснили поддержкой из-за рубежа.

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