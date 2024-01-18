В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла сообщения о новой пандемии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогу консультации с представителями МИД РФ и ВОЗ, передает ТАСС.

Отмечается, что в сети ложно интерпретировали разработку нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю 2024 года, заявив, что к этому времени в ВОЗ объявят о новом состоянии пандемии.

До этого Роспотребнадзор оценил вероятность пандемии микоплазменной инфекции в РФ.

«Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету», — сказала Попова, подчеркнув, что новых мутаций в известных штаммах микоплазмы нет.

По ее словам, нет оснований предполагать, что микоплазменная инфекция стала полностью устойчивой к препаратам.

13 декабря вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что на всей территории РФ распространена микоплазменная инфекция. При этом он подчеркнул, что все случаи заболевания носят спорадический, то есть единичный характер, поэтому об эпидемии, по его мнению, не может быть и речи. Малышев также отметил, что эта инфекция не относится к особо заразным возбудителям.

Ранее иммунолог объяснил, зачем готовиться к опасной «болезни X».