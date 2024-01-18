Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ могут начать изымать имущество по закону о дискредитации ВС РФ

Лидеры фракций Госдумы составили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

close
100%
Государственная Дума РФ

Лидеры фракций Госдумы составили закон о конфискации имущества по статье о фейках о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами законопроекта значатся спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и другие депутаты.

Уточняется, что конфискация будет проводиться в случае, если будет доказано, что информация распространялась из корыстных побуждений.

До этого комиссия кабмина одобрила конфискацию имущества по статье о фейках о ВС РФ.

В подобных случаях у осужденных могут начать изымать непосредственные орудия преступления, включая мобильные устройства и компьютеры. Однако авторы публикации подчеркнули, что данная инициатива еще не была внесена на рассмотрение в парламент.

Журналисты указали, что правительственная комиссия безоговорочно поддержала предложение законодателей. В проект отзыва кабинета министров на инициативу не было внесено ни одного замечания к идее депутатов.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами