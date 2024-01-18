В РФ могут начать изымать имущество по закону о дискредитации ВС РФ

Лидеры фракций Госдумы составили закон о конфискации имущества по статье о фейках о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами законопроекта значатся спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и другие депутаты.

Уточняется, что конфискация будет проводиться в случае, если будет доказано, что информация распространялась из корыстных побуждений.

До этого комиссия кабмина одобрила конфискацию имущества по статье о фейках о ВС РФ.

В подобных случаях у осужденных могут начать изымать непосредственные орудия преступления, включая мобильные устройства и компьютеры. Однако авторы публикации подчеркнули, что данная инициатива еще не была внесена на рассмотрение в парламент.

Журналисты указали, что правительственная комиссия безоговорочно поддержала предложение законодателей. В проект отзыва кабинета министров на инициативу не было внесено ни одного замечания к идее депутатов.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».