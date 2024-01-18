В турецкой провинции произошло землетрясение магнитудой 4

В одной из провинций Турции произошло землетрясение магнитудой 4 балла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Инцидент произошел в провинции Кайсери. Подземные толчки зафиксировали в районе Яхьялы. Сообщается, что очаг землетрясение залегал на глубине 18,98 километра.

До этого в Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки зарегистрировали в 58 километрах от села Сахули в акватории озера Байкал, их отголоски ощутили в Чите и Забайкальском крае. Информации о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8.