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Пассажир час просидел в туалете самолета во время полета из-за сломанной двери

Metro: в Индии пассажир застрял в туалете самолета из-за заклинившей двери

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X/fl360aero

Пассажир рейса из Мумбаи в Бангалор был вынужден провести весь полет в туалете из-за заклинившей двери. Об этом сообщает Metro.

37-летний житель Индии летел внутренними авиалиниями, после взлета в аэропорту Мумбаи мужчина зашел в туалет, но самостоятельно покинуть его не смог. Он стал кричать и звать на помощь бортпроводников, однако экипаж не смог открыть заклинившую дверь.

Весь полет на протяжении часа пассажир находился в крошечном помещении и боролся с приступами клаустрофобии. По словам мужчины, во время посадки он не смог удержать равновесие, упал, сильно ударился и получил несколько ушибов.

Вызволить мужчину из заточения смогли специалисты наземной службы, которые спустя 20 минут после приземления вскрыли неисправную дверь.

Ранее пассажиры обнаружили живую змею в самолете.

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