Экс-сотрудника российской колонии подозревают в попытке передачи наркотиков заключенному

Под Волгоградом экс-сотрудника колонии заподозрили в попытке передачи наркотиков заключенному. Об этом сообщает СКР по Волгоградской области.

Инцидент произошел 29 декабря прошлого года в городе Волжский. По версии следствия, бывший инспектор исправительной колонии по просьбе осужденного за денежное вознаграждение попытался передать ему наркотики. Мужчина пронес вещества на режимную территорию, но передать не смог — его задержали.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по трем статьям. Первое за превышение должностных полномочий, второе за покушение на незаконный сбыт наркотиков, а третье за покушение на оборот сильнодействующих веществ.

«Следователями СКР проводится комплекс необходимых следственных действий. Сегодня по ходатайству следственного органа подозреваемый заключен под стражу», — сообщили в ведомстве.

Ранее шаурму с наркотиком попытались передать задержанному в саратовский изолятор.