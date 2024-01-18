Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудника российской колонии подозревают в попытке передачи наркотиков заключенному

Под Волгоградом экс-сотрудника колонии заподозрили в ряде тяжких преступлений

close
100%
Shutterstock

Под Волгоградом экс-сотрудника колонии заподозрили в попытке передачи наркотиков заключенному. Об этом сообщает СКР по Волгоградской области.

Инцидент произошел 29 декабря прошлого года в городе Волжский. По версии следствия, бывший инспектор исправительной колонии по просьбе осужденного за денежное вознаграждение попытался передать ему наркотики. Мужчина пронес вещества на режимную территорию, но передать не смог — его задержали.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по трем статьям. Первое за превышение должностных полномочий, второе за покушение на незаконный сбыт наркотиков, а третье за покушение на оборот сильнодействующих веществ.

«Следователями СКР проводится комплекс необходимых следственных действий. Сегодня по ходатайству следственного органа подозреваемый заключен под стражу», — сообщили в ведомстве.

Ранее шаурму с наркотиком попытались передать задержанному в саратовский изолятор.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами