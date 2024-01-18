Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самолет МЧС России доставил в Москву 35 граждан РФ из сектора Газа

Спецборт МЧС России доставил в Москву 35 россиян из сектора Газа

close
100%
РИА «Новости»

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в столичный аэропорт Домодедово 35 российских граждан из сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Спецборт доставил в Россию еще 35 человек», — указывается в заявлении.

Согласно данным МЧС, из них — 25 детей.

По информации ведомства, на данный момент эвакуированы 1193 граждан России, выразивших желание покинуть палестинский анклав.

В конце декабря директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) министерства иностранных дел РФ Юрий Горлач заявил, что в секторе Газа остается небольшое число граждан России, загранпредставительства стараются оказывать им помощь индивидуально. Он добавил, что с начала ноября российская сторона смогла эвакуировать из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом около 1300 человек.

Ранее специальный борт МЧС России прибыл в Египет с новой партией гумпомощи для населения Газы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами