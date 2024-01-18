Самолет МЧС России доставил в Москву 35 граждан РФ из сектора Газа

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в столичный аэропорт Домодедово 35 российских граждан из сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Спецборт доставил в Россию еще 35 человек», — указывается в заявлении.

Согласно данным МЧС, из них — 25 детей.

По информации ведомства, на данный момент эвакуированы 1193 граждан России, выразивших желание покинуть палестинский анклав.

В конце декабря директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) министерства иностранных дел РФ Юрий Горлач заявил, что в секторе Газа остается небольшое число граждан России, загранпредставительства стараются оказывать им помощь индивидуально. Он добавил, что с начала ноября российская сторона смогла эвакуировать из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом около 1300 человек.

Ранее специальный борт МЧС России прибыл в Египет с новой партией гумпомощи для населения Газы.