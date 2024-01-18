Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В московской школе ребенок заплакал кровавыми слезами на уроке и оказался в больнице

В Москве врачи прооперировали ребенка, который плакал кровью

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Врачи офтальмологического отделения Детской клинической больницы имени Башляевой прооперировали школьника, который плакал кровью. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Московский школьник более полугода страдал от конъюнктивита, лечение приносило лишь временное облегчение. В один из дней состояние мальчика сильно ухудшилось — из глаз ребенка пошла кровь прямо во время урока.

Школьника экстренно госпитализировали, под верхним веком, в углу глаза было обнаружено новообразование. Врачи установили, что это капиллярная гемангиома, доброкачественная опухоль, появляющаяся из-за эмбрионального нарушения развития кровеносных сосудов.

«Специалистами отделения офтальмологии была проведена успешная операция по удалению новообразования. В результате изучения образцов тканей опухоли был подтвержден диагноз. В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии», — сообщили в Департаменте здравоохранение Москвы.

Состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное, он находится под медицинским наблюдением.

Ранее российские врачи спасли девочку-подростка с комом волос в желудке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами