В московской школе ребенок заплакал кровавыми слезами на уроке и оказался в больнице

Врачи офтальмологического отделения Детской клинической больницы имени Башляевой прооперировали школьника, который плакал кровью. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Московский школьник более полугода страдал от конъюнктивита, лечение приносило лишь временное облегчение. В один из дней состояние мальчика сильно ухудшилось — из глаз ребенка пошла кровь прямо во время урока.

Школьника экстренно госпитализировали, под верхним веком, в углу глаза было обнаружено новообразование. Врачи установили, что это капиллярная гемангиома, доброкачественная опухоль, появляющаяся из-за эмбрионального нарушения развития кровеносных сосудов.

«Специалистами отделения офтальмологии была проведена успешная операция по удалению новообразования. В результате изучения образцов тканей опухоли был подтвержден диагноз. В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии», — сообщили в Департаменте здравоохранение Москвы.

Состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное, он находится под медицинским наблюдением.

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