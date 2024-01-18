Для Стрелкова запросили почти пять лет колонии

Прокурор просит назначить 4 года и 11 месяцев лет лишения свободы бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, обвиняемому в призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«Прокурор попросил назначить моему подзащитному наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — рассказал адвокат Стрелкова Александр Молохов.

В декабре 2023 года адвокат Гаджи Алиев рассказал, что в ходе первого заседания суда по существу уголовного дела Стрелков не признал вину в экстремизме.

Игорь Стрелков был арестован в Москве 21 июля. Экс-министр обороны ДНР сейчас находится в столичном СИЗО «Лефортово».

В ноябре прошлого года Стрелков заявлял через сторонников о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году.

Ранее Мосгорсуд продлил на шесть месяцев арест Стрелкова.