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Россиянам рассказали, кто находится в группе риска по коклюшу

Врач Продеус: в группе риска по коклюшу находятся граждане старше 25 лет

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Shutterstock

Рост заболеваемости коклюшем фиксируется по всему миру. Об этом в интервью «Ридусу» сообщил главный иммунолог Московской области Андрей Продеус, комментируя данные Росстата, согласно которым, за девять месяцев 2023 года в России зарегистрировано 27,8 тысячи случаев данного заболевания, что почти в девять раз больше прошлогодних показателей. По словам специалиста, в группе риска находятся граждане старше 25 лет и беременные женщины.

«Люди, кажется, забыли, что детская вакцина от коклюша — это не на всю жизнь. Нужно ревакцинироваться людям, достигшим возраста 25 лет и старше, иммунитета у них уже нет. Если в семье планируют заводить ребенка или если женщина уже беременна, то всем членам семьи рекомендуется ревакцинироваться», — отметил иммунолог.

Он подчеркнул, что необходимо срочно изготавливать новые вакцины, адаптированные под современные варианты коклюша. В России, по его словам, такая работа идет.

За октябрь 2023-го в России было зарегистрировано 7,2 тыс. случаев коклюша, что превышает показатели прошлого года в 17,3 раза. В 2022-м было выявлено 3,1 тыс. случаев, а в 2021-м — всего 1,1 тыс. За последние шесть лет наибольшее количество заболевших было зафиксировано в 2019 году — 14,4 тыс. случаев.

По данным Росстата, заболеваемость коклюшем в России за 2015–2020 годы колебалась от 5,4 до 14,4 тыс. случаев в год. Однако в 2023 году она резко возросла и продолжает расти каждый месяц. В январе было зарегистрировано всего 0,4 тыс. случаев, а в июне уже более 2 тыс.

Ранее врач назвала ранние и поздние симптомы коклюша.

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