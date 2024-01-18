Папа Римский назвал секс божьим даром и высказался о порно

Папа Римский Франциск назвал секс божьим даром, а также предостерег от просмотра порнографических видео. Его слова передает агентство ANSA.

«Удовлетворение без отношений может порождать разные формы зависимости. Мы должны защищать любовь и выиграть битву против похоти»,— заявил он, добавив, что целомудрие «является добродетелью, которую не нужно путать с сексуальным воздержанием».

12 января Франциск на аудиенции в Апостольском дворце Ватикана пожаловался на «небольшой бронхит».

31 декабря папа Римский пожелал всем верующим счастливого Нового года и вспомнил своего предшественника Бенедикта XVI.

До этого Франциск в рождественском обращении призвал закончить войны. По его словам, они питаются производством оружия.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей направил письменное приглашение папе Римскому посетить страну.