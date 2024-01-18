В крещенскую ночь в Москве продлят работу наземного транспорта

В ночь на 19 января, в Крещение, наземный транспорт Москвы будет работать до 3:00. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Изменения затронут 45 маршрутов, которые проходят рядом с местами для купания.

«Горожане смогут комфортно и безопасно добраться до дома», — отмечается в публикации.

Кроме того, свою работу продолжат 16 ночных автобусов.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин предупредил, что некоторые люди, которые решатся окунуться в прорубь на Крещение, могут столкнуться с остановкой сердца, если они прыгнут в максимально холодную воду. По его словам, окунаться в прорубь могут только подготовленные граждане, которые принимали контрастный душ на протяжении нескольких месяцев.

До этого врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина рассказала «Газете.Ru», что болезни сердца и сосудов, рак, аутоиммунные заболевания, иммунодефициты и частые простуды — противопоказания для погружения в прорубь.

Ранее врач объяснила, какие заболевания могут обостриться из-за крещенских купаний.