Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В крещенскую ночь в Москве продлят работу наземного транспорта

В Москве в Крещение продлят работу наземного транспорта до 3:00

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

В ночь на 19 января, в Крещение, наземный транспорт Москвы будет работать до 3:00. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Изменения затронут 45 маршрутов, которые проходят рядом с местами для купания.

«Горожане смогут комфортно и безопасно добраться до дома», — отмечается в публикации.

Кроме того, свою работу продолжат 16 ночных автобусов.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин предупредил, что некоторые люди, которые решатся окунуться в прорубь на Крещение, могут столкнуться с остановкой сердца, если они прыгнут в максимально холодную воду. По его словам, окунаться в прорубь могут только подготовленные граждане, которые принимали контрастный душ на протяжении нескольких месяцев.

До этого врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина рассказала «Газете.Ru», что болезни сердца и сосудов, рак, аутоиммунные заболевания, иммунодефициты и частые простуды — противопоказания для погружения в прорубь.

Ранее врач объяснила, какие заболевания могут обостриться из-за крещенских купаний.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами