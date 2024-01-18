Мэр российского города заблокировал местных жителей, пожаловавшихся на плохую уборку снега

Мэр Югорска отправил в черный список комментаторов, которые писали у него на странице о нерасчищенных от снега дорогах. Об этом пишет «Подъем».

Жители Югорска обратились к мэру Алексею Харлову с просьбой почистить дороги, так как опасались ездить по ним в праздники — четырехполосная трасса в черте города превратилась в двухполосную. Пользователей, оставивших жалобы, затем заблокировали. Журналистам в мэрии объяснили причины бана, полученного некоторыми комментаторами.

«К сожалению, несмотря на неоднократные просьбы к пользователям сети, некоторые из них умышленно и неоднократно нарушали нормы этического общения, используя оскорбительные высказывания и допуская переход на личности. В таких случаях глава города был вынужден прекратить переписку путем ограничения доступа к своей странице. При этом стоит отметить, что 3 аккаунта из 6 заблокированных являются фейковыми (без идентификации в качестве жителей города)», — пояснили в администрации.

Также представители мэрии добавили, что мэр готов к диалогу и конструктивной критике, а сам Алексей Харлов пообещал попросить жителей проявить терпение.

Ранее в ХМАО активист вышел на пикет в костюме Деда Мороза и потребовал отставки мэра города.