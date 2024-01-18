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Аэропорты Москвы работают штатно

Росавиация: «Внуково» работает штатно, в «Шереметьево» введен ряд ограничений

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Shutterstock

Московский аэропорт «Внуково» возобновил полеты самолетов и вертолетов после временных ограничений, работает штатно, в «Шереметьево» продолжает действовать ряд ограничений на прием судов, в «Домодедово» ограничения не затронули. Об этом сообщила Росавиации в Telegram-канале.

Отмечается, что днем 18 января ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По данным Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов в приоритетном порядке принимают все необходимые меры для осуществления безопасных полетов. О снятии временных ограничений будет проинформировано позднее.

Днем 18 января работу приостанавливал московский аэропорт «Внуково». В районе Внуково временно закрывали воздушное пространство. Причина введения ограничений не уточнялась.

Потом ограничения ввели в «Шереметьево». Четыре самолета из Санкт-Петербурга, Минска, Ижевска и Оренбурга, которые должны были приземлиться в столичной гавани, ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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